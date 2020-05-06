В Винницкой области за сутки выявлено 18 инфицированных коронавирусом

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:

▪️ город Винница - 230,

▪️ Калиновский район - 72,

▪️ Винницкий район - 27,

▪️ Тростянецкий район - 16,

▪️ Гайсинский и Погребищенский районы - по 13

▪️ Барский, Литинский, Немировский районы - по 10,

▪️ Жмеринский, Козатинский, Томашпольский районы - по 9,

▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,

▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Оратовский, Тивровский, Черновицкий районы - по 3,

▪️ Иллинецкий район - 2,

▪️ город Ладыжин - 1 случай.

Уточняется, что выздоровели 219 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

По состоянию на 6 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 9261 образец материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 196 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Отметим, что по состоянию на вчера, 5 мая, коронавирус в Винницкой области было подтверждено у 454 человек.

Напомним, Винницкая область попала в антирейтинг по количеству больных врачей. Каждый третий из обнаруженных там - медик. Народные депутаты и сами медики связывают это с нелепыми решениями "медицинского" департамента облгосадминистрации и требуют увольнения ее руководительницы Людмилы Грабович.

Также в УНН сообщалось, что печально известная районная больница Винницкой области недоукомплектованная медиками на 50%.