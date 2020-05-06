В Винницкой области за сутки выявлено 18 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По состоянию на 11:00 6 мая на территории области выявлено коронавирус у 472 человек, в том числе - у 28 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:
▪️ город Винница - 230,
▪️ Калиновский район - 72,
▪️ Винницкий район - 27,
▪️ Тростянецкий район - 16,
▪️ Гайсинский и Погребищенский районы - по 13
▪️ Барский, Литинский, Немировский районы - по 10,
▪️ Жмеринский, Козатинский, Томашпольский районы - по 9,
▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Крыжопольский, Могилев-Подольский, Оратовский, Тивровский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий район - 2,
▪️ город Ладыжин - 1 случай.
Уточняется, что выздоровели 219 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
По состоянию на 6 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 9261 образец материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 196 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Отметим, что по состоянию на вчера, 5 мая, коронавирус в Винницкой области было подтверждено у 454 человек.
Напомним, Винницкая область попала в антирейтинг по количеству больных врачей. Каждый третий из обнаруженных там - медик. Народные депутаты и сами медики связывают это с нелепыми решениями "медицинского" департамента облгосадминистрации и требуют увольнения ее руководительницы Людмилы Грабович.
Также в УНН сообщалось, что печально известная районная больница Винницкой области недоукомплектованная медиками на 50%.