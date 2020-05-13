На Вінниччині 176 інфікованих коронавірусом медиків

Станом на 13 травня в області 628 підтверджених випадків захворюваності на коронавірус. У 176 випадках йдеться саме про медпрацівників. Таким чином, кожен третій інфікований на Вінниччині – це медик.

Зазначимо, ще тиждень тому (7 травня) на Вінниччині було 153 інфікованих коронавірусом медпрацівників. Тобто, за тиждень їх кількість зросла на 23 особи.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 3 208 – це медики. Тобто, кожен п’ятий хворий.

Нагадаємо, Вінницька область входить до трійки антилідерів серед регіонів України за кількістю інфікованих коронавірусом медпрацівників.

Народні депутати вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.