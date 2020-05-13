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В Винницкой области 176 инфицированных коронавирусом медиков

Киев • УНН

 • 12805 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Винницкой области растет количество инфицированных коронавирусом медицинских работников, передает УНН со ссылкой на данные НСЗУ.

В Винницкой области 176 инфицированных коронавирусом медиков

По состоянию на 13 мая в области 628 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В 176 случаях речь идет именно о медработниках. Таким образом, каждый третий инфицированный в Винницкой области - это медик.

Отметим, еще неделю назад (7 мая) в Винницкой области было 153 инфицированных коронавирусом медработников. То есть, за неделю их количество выросло на 23 человека.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 3 208 - это медики. То есть, каждый пятый больной.

Напомним, Винницкая область входит в тройку антилидеров среди регионов Украины по количеству инфицированных коронавирусом медработников.

Народные депутаты требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович.

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