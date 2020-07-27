На вимогу КНР - консульство США у місті Ченду припинило роботу, над ним спущено американський прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Американська влада в понеділок передала китайському уряду будівлю генерального консульства США в місті Ченду на південному заході КНР після його офіційного закриття. Про це повідомило МЗС Китаю та китайське державне телебачення, передає УНН.
За його відомостями, на 10:00 (05:00 за київським часом) останній співробітник дипломатичної місії офіційно покинув будівлю. На минулих вихідних, як уточнюють місцеві ЗМІ, зі стін та огорожі також були зняті відмітні державні знаки Сполучених Штатів.
“У понеділок в 6:18 (1:18 за київським часом) в генеральному консульстві США в Ченду був спущений прапор Сполучених Штатів”, — йдеться в повідомленні CGTN.
Держдепартамент США підтвердив, що американське генеральне консульство в Ченду припинило роботу, повідомило агентство Associated Press (АP).
Вашингтон 21 липня зажадав від Пекіна закрити генконсульство в Х’юстоні протягом 72 годин через “крадіжки американських технологій”, “неналежне використання” систем студентських обмінів, а також “несумісну зі стандартною практикою дипломатії поведінки” співробітників. МЗС Китаю в той же день зажадав від Вашингтона закрити дипмісію США в Ченду.
It has been 72 hours since China ’s Foreign Ministry ordered the closure of the US #Consulate General in #Chengdu on July 24. CGTN’ s @Frontlinestory takes you through what ’s happened in 60 seconds. #ChinaUS pic.twitter.com/eidacBZtTG— CGTN (@CGTNOfficial) July 27, 2020
Офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи вимоги з боку США, назвав їх “односторонньою політичною провокацією”. Китайські дипломати покинули будівлю консульства КНР в Х’юстоні 25 липня.