На вимогу КНР - консульство США у місті Ченду припинило роботу, над ним спущено американський прапор

За його відомостями, на 10:00 (05:00 за київським часом) останній співробітник дипломатичної місії офіційно покинув будівлю. На минулих вихідних, як уточнюють місцеві ЗМІ, зі стін та огорожі також були зняті відмітні державні знаки Сполучених Штатів.

“У понеділок в 6:18 (1:18 за київським часом) в генеральному консульстві США в Ченду був спущений прапор Сполучених Штатів”, — йдеться в повідомленні CGTN.

Держдепартамент США підтвердив, що американське генеральне консульство в Ченду припинило роботу, повідомило агентство Associated Press (АP).

Вашингтон 21 липня зажадав від Пекіна закрити генконсульство в Х’юстоні протягом 72 годин через “крадіжки американських технологій”, “неналежне використання” систем студентських обмінів, а також “несумісну зі стандартною практикою дипломатії поведінки” співробітників. МЗС Китаю в той же день зажадав від Вашингтона закрити дипмісію США в Ченду.

Офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи вимоги з боку США, назвав їх “односторонньою політичною провокацією”. Китайські дипломати покинули будівлю консульства КНР в Х’юстоні 25 липня.