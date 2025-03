По требованию КНР - консульство США в городе Чэнду прекратило работу, над ним спущен американский флаг

По его сведениям, к 10:00 (05:00 по киевскому времени) последний сотрудник дипломатической миссии официально покинул здание. На минувших выходных, как уточняют местные СМИ, со стен и ограды также были сняты отличительные государственные знаки Соединенных Штатов.

“В понедельник в 6:18 (01:18 по киевскому времени) в генеральном консульстве США в Чэнду был спущен флаг Соединенных Штатов”, — говорится в сообщении CGTN.

Госдепартамент США подтвердил, что американское генеральное консульство в Чэнду прекратило работу, сообщило агентство Associated Press (АP).

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за “воровства американских технологий”, “неподобающего использования” систем студенческих обменов, а также “несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения” сотрудников. МИД Китая в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду.

It has been 72 hours since China's Foreign Ministry ordered the closure of the U.S. #Consulate General in #Chengdu on July 24. CGTN's @Frontlinestory takes you through what's happened in 60 seconds. #ChinaUS pic.twitter.com/eidacBZtTG

— CGTN (@CGTNOfficial) July 27, 2020

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя требования со стороны США, назвал их “односторонней политической провокацией”. Китайские дипломаты покинули здание консульства КНР в Хьюстоне 25 июля.