По требованию КНР - консульство США в городе Чэнду прекратило работу, над ним спущен американский флаг

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 59918 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103612 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108528 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136375 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111588 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132922 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102356 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104674 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102131 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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По требованию КНР - консульство США в городе Чэнду прекратило работу, над ним спущен американский флаг

Киев  •  УНН

 • 21112 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Американские власти в понедельник передали китайскому правительству здание генерального консульства США в городе Чэнду на юго-западе КНР после его официального закрытия. Об этом сообщил МИД Китая и китайское государственное телевидение, передает УНН.

По его сведениям, к 10:00 (05:00 по киевскому времени) последний сотрудник дипломатической миссии официально покинул здание. На минувших выходных, как уточняют местные СМИ, со стен и ограды также были сняты отличительные государственные знаки Соединенных Штатов.

“В понедельник в 6:18 (01:18 по киевскому времени) в генеральном консульстве США в Чэнду был спущен флаг Соединенных Штатов”, — говорится в сообщении CGTN.

Госдепартамент США подтвердил, что американское генеральное консульство в Чэнду прекратило работу, сообщило агентство Associated Press (АP).

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за “воровства американских технологий”, “неподобающего использования” систем студенческих обменов, а также “несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения” сотрудников. МИД Китая в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду.

It has been 72 hours since China's Foreign Ministry ordered the closure of the U.S. #Consulate General in #Chengdu on July 24. CGTN's @Frontlinestory takes you through what's happened in 60 seconds. #ChinaUS pic.twitter.com/eidacBZtTG

— CGTN (@CGTNOfficial) July 27, 2020

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя требования со стороны США, назвал их “односторонней политической провокацией”. Китайские дипломаты покинули здание консульства КНР в Хьюстоне 25 июля.

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