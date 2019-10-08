На вибори у Раду ексдепутат Рибалка витратив 3,6 млн грн, але програв
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Народний депутат ВР VIII скликання Сергій Рибалка, який також балотувався на позачергових виборах в Раду, потрапив в топ-20 кандидатів з найбільшим розміром виборчого фонду. Про це свідчать дані аналізу фінансових звітів кандидатів до парламенту, проведеного командою SMM-агентства Hurskyi Digital, передає УНН.
Повідомляється, що розмір виборчого фонду (ВФ) Рибалки на позачергових виборах в Раду становив 3,6 млн грн.
У рейтингу топ-20 кандидатів з найбільш значним розміром ВФ Рибалка займає 9 місце. Перше місце в рейтингу належить кандидату в нардепи Олександру Третьякову (9,6 млн грн), останнє - Валерію Писаренку (2,7 млн грн).
Сумарна величина виборчих фондів ТОП-20 кандидатів становить 85,24 млн грн, розповіли в Hurskyi Digital.
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Нагадаємо, що Рибалка був кандидатом в нардепи по 107-му виборчому округу, з центром в місті Лисичанськ Луганської області. Але він вибори програв.
За Рибалку проголосували тільки 15,23% виборців, тоді як перемогу на окрузі здобув самовисуванець Олександр Сухов (28,80% голосів).
Виборча кампанія Рибалки була досить активною. Так, в Луганській області він відзначився найбільшою "концертною" діяльністю, за що спостерігачі Громадянської мережі "ОПОРА" присвоїли йому "звання" головного "концертника" парламентських виборів.
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Під кінець парламентських виборів Рибалку звинуватили в знищенні агітпродукції опонентів по 107-му округу.
Крім того, в ОПОРІ заявили про факти побічного підкупу виборців зі сторони Рибалки.