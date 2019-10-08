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На выборы в Раду эксдепутат Рыбалка потратил 3,6 млн грн, но проиграл

Киев • УНН

 • 10698 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Народный депутат ВР VIII созыва Сергей Рыбалка, который также баллотировался на внеочередных выборах в Раду, попал в топ-20 кандидатов с самым большим размером избирательного фонда. Об этом свидетельствуют данные анализа финансовых отчетов кандидатов в парламент, проведенного командой SMM-агентства Hurskyi Digital, передает УНН.

На выборы в Раду эксдепутат Рыбалка потратил 3,6 млн грн, но проиграл

Сообщается, что размер избирательного фонда (ИФ) Рыбалки на внеочередных выборах в Раду составил 3,6 млн грн.

В рейтинге топ-20 кандидатов с самым внушительным размером ИФ Рыбалка занимает 9 место. Первое место в рейтинге принадлежит кандидату в нардепы Александру Третьякову (9,6 млн грн), последнее — Валерию Писаренко (2,7 млн грн).

Суммарная величина избирательных фондов ТОП-20 кандидатов составляет 85,24 млн грн, рассказали в Hurskyi Digital.

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Напомним, что Рыбалка был кандидатом в нардепы по 107-му избирательному округу, с центром в городе Лисичанск Луганской области. Но он выборы проиграл.

За Рыбалку проголосовали только 15,23% избирателей, тогда как победу на округе получил самовыдвиженец Александр Сухов (28,80% голосов).

Избирательная кампания Рыбалки была достаточно активной. Так, в Луганской области он отличился наибольшей “концертной” деятельностью, за что наблюдатели общественной сети “ОПОРА” присвоили ему “звание” главного “концертника” парламентских выборов.

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Под конец парламентских выборов Рыбалку обвинили в уничтожении агитпродукции оппонентов по 107-у округу.

Кроме того, в ОПОРЕ заявили о фактах косвенного подкупа избирателей со стороны Рыбалки.

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