На выборы в Раду эксдепутат Рыбалка потратил 3,6 млн грн, но проиграл
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Народный депутат ВР VIII созыва Сергей Рыбалка, который также баллотировался на внеочередных выборах в Раду, попал в топ-20 кандидатов с самым большим размером избирательного фонда. Об этом свидетельствуют данные анализа финансовых отчетов кандидатов в парламент, проведенного командой SMM-агентства Hurskyi Digital, передает УНН.
Сообщается, что размер избирательного фонда (ИФ) Рыбалки на внеочередных выборах в Раду составил 3,6 млн грн.
В рейтинге топ-20 кандидатов с самым внушительным размером ИФ Рыбалка занимает 9 место. Первое место в рейтинге принадлежит кандидату в нардепы Александру Третьякову (9,6 млн грн), последнее — Валерию Писаренко (2,7 млн грн).
Суммарная величина избирательных фондов ТОП-20 кандидатов составляет 85,24 млн грн, рассказали в Hurskyi Digital.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксдепутат Рыбалка потратил на свою охрану более трети миллиона гривен
Напомним, что Рыбалка был кандидатом в нардепы по 107-му избирательному округу, с центром в городе Лисичанск Луганской области. Но он выборы проиграл.
За Рыбалку проголосовали только 15,23% избирателей, тогда как победу на округе получил самовыдвиженец Александр Сухов (28,80% голосов).
Избирательная кампания Рыбалки была достаточно активной. Так, в Луганской области он отличился наибольшей “концертной” деятельностью, за что наблюдатели общественной сети “ОПОРА” присвоили ему “звание” главного “концертника” парламентских выборов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следователи ГБР получили доступ к “снековому делу” семьи Рыбалок
Под конец парламентских выборов Рыбалку обвинили в уничтожении агитпродукции оппонентов по 107-у округу.
Кроме того, в ОПОРЕ заявили о фактах косвенного подкупа избирателей со стороны Рыбалки.