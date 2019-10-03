Экс-депутат Рыбалка потратил на свою охрану более трети миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. За восемь месяцев этого года народный депутат ВР VIII созыва Сергей Рыбалка потратил на услуги охраны 340,3 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации за период с 1 января по 31 августа 2019 года, представленной перед увольнением, передает УНН.
Отметим, что в предыдущих декларациях Рыбалки - за 2015 - 2018 гг.. - информация о расходах на услуги охраны отсутствует.
Так, в 2018 году значительная часть расходов Рыбалки была направлена на пиар и рекламу. На эти цели политик потратил более 1 млн грн.
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Расходы Рыбалки за 2017 год составляли 2 млн 734 тыс. грн. В частности, он потратил 82,4 тыс. грн на медицинские услуги в Австрии, 110 тыс. грн на туристические услуги в ОАЭ, 2 млн 48 тыс. грн на приобретение транспортного средства. Еще 575,9 тыс. грн Рыбалка потратил на информационно-консультационные услуги в США.
В 2016 году политик купил два земельных участка общей стоимостью 189 тыс. грн. А в 2015 году в основном тратил на приобретение брендовой одежды в Монако (74 тыс. грн), США (182,5 тыс. грн), Украине (69 тыс. грн). Кроме того, в тот же год Рыбалка купил ювелирные изделия (192 тыс. грн). А еще - стал владельцем жилого дома (720 тыс. грн), земельного участка (398 тыс. грн) и транспортного средства (600 тыс. грн).
Напомним, как писал УНН, Рыбалка не прошел в Верховную Раду IX созыва, проиграв выборы на 107-м мажоритарном округе.