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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Ексдепутат Рибалка витратив на свою охорону понад третину мільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. За вісім місяців цього року народний депутат ВР VIII скликання Сергій Рибалка витратив на послуги охорони 340,3 тис. грн. Про це свідчать дані його електронної декларації за період з 1 січня по 31 серпня 2019 року, поданої перед звільненням, передає УНН.

Ексдепутат Рибалка витратив на свою охорону понад третину мільйона гривень

Зауважимо, що у попередніх деклараціях Рибалки - за 2015 - 2018 рр.. - інформація про витрати на послуги охорони відсутня.

Так, у 2018 році значна частина витрат Рибалки була спрямована на піар та рекламу. На ці потреби політик витратив понад 1 млн грн.

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Видатки Рибалки за 2017 рік становили 2 млн 734 тис. грн. Зокрема, він витратив 82,4 тис. грн на медичні послуги в Австрії, 110 тис. грн на туристичні послуги в ОАЕ, 2 млн 48 тис. грн на придбання транспортного засобу. Ще 575,9 тис. грн Рибалка витратив на інформаційно-консультаційні послуги в США.

У 2016 році політик купив дві земельні ділянки загальною вартістю 189 тис. грн. А у 2015 році переважно витрачав на придбання брендового одягу у Монако (74 тис. грн), США (182,5 тис. грн), Україні (69 тис. грн). Крім того, у той же рік Рибалка купив ювелірні вироби (192 тис. грн). А ще – став власником житловим будинком (720 тис. грн), земельної ділянки (398 тис. грн) та транспортного засобу (600 тис. грн).

Нагадаємо, як писав УНН, Рибалка не пройшов до Верховної Ради IX скликання, програвши вибори на 107-у мажоритарному окрузі.

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