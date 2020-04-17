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На Великдень біля храмів чергуватимуть 22 тис. правоохоронців

На Великдень біля храмів чергуватимуть 22 тис. правоохоронців

Київ • УНН

 • 13600 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Під час Великодніх свят біля храмів будуть чергувати 22 тисячі правоохоронців. Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

“У найближчі дні, суботу та неділю, під час Великодніх богослужінь біля храмів будуть чергувати 22 тисячі поліцейських та гвардійців. Поліція біля храмів буде проводити роз’яснювальну роботу. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян — будемо вдаватися до більш жорстких заходів”, — сказав Ігор Клименко.

Також голова Нацполіції закликав всіх дотримуватися закону і звернувся до священнослужителів всіх конфесій із проханням допомогти поліції в ці дні утримати порядок.

Нагадаємо, за даними МВС, на порушників карантину склали щонайменше 6 тис. адмінпротоколів.

Додамо, з 6 квітня в Україні посилені обмежувальні заходи для запобігання розповсюдженню коронавірусу. За дотриманням правил карантину стежить Національна поліція і Національна гвардія. За порушення карантину передбачений штраф від 17 тис. гривень до 34 тис. гривень, а в разі порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням може наступити кримінальна відповідальність. У постанові уряду сказано, що громадяни, які двічі порушили умови самоізоляції, підлягають примусовій госпіталізації.

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