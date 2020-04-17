На Пасху возле храмов будут дежурить 22 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Во время Пасхальных праздников у храмов будут дежурить 22 тысячи правоохранителей. Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В ближайшие дни, субботу и воскресенье, во время Пасхальных богослужений возле храмов будут дежурить 22 тысячи полицейских и гвардейцев. Полиция у храмов будет проводить разъяснительную работу. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан - будем прибегать к более жестким мерам", - сказал Игорь Клименко.
Также глава Нацполиции призвал всех соблюдать закон и обратился к священнослужителям всех конфессий с просьбой помочь полиции в эти дни удержать порядок.
Напомним, по данным МВД, на нарушителей карантина составили менее 6 тыс. админпротоколов.
Добавим, с 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. За соблюдением правил карантина следит Национальная полиция и Национальная гвардия. За нарушение карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен, а в случае нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний может наступить уголовная ответственность. В постановлении правительства сказано, что граждане, которые дважды нарушили условия самоизоляции, подлежат принудительной госпитализации.