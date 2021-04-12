На українсько-польському кордоні виявили 24 тисячі пачок цигарок

Цитата:

"На українсько-польському кордоні в пункті пропуску “Краківець-Корчова” працівники Підкарпатського митно-податкового управління (Республіка Польща) виявили 24 тис. пачок цигарок. За попередньою інформацією тютюнові вироби були приховані у конструктивних порожнинах автомобіля, яким керував громадянин Польщі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за вказаним фактом Управління внутрішньої безпеки Держмитслужби та керівництво Галицької митниці Держмитслужби ініціювали службову перевірку – наразі проводяться першочергові заходи із верифікації вказаної інформації.

Доповнення

Після рішення РНБО про санкції на митницях відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби.



Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

З його слів, “вперше в історії України” запроваджено персональні санкції — заблоковані активи та майно — осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена осіб, проти яких було введено санкції.



