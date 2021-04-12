На украинско-польской границе обнаружили 24 тысяч пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец-Корчевая" обнаружили 24 тыс. пачек сигарет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
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"На украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец-Корчевая" работники Подкарпатского таможенно-налогового управления (Республика Польша) обнаружили 24 тыс. пачек сигарет. По предварительной информации табачные изделия были спрятаны в конструктивных полостях автомобиля, которым управлял гражданин Польши", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данному факту Управление внутренней безопасности Гостаможслужбы и руководство Галицкой таможни Гостаможслужбы инициировали служебную проверку - сейчас проводятся первоочередные меры по верификации указанной информации.
Дополнение
После решения СНБО о санкциях на таможнях отстранили более 100 работников Гостаможслужбы.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".
По его словам, "впервые в истории Украины" введены персональные санкции - заблокированы активы и имущество - людей, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".
Позже Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена лиц, против которых были введены санкции.