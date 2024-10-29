На тлі війни проти України: в росії скаржаться на нестачу робітників
Київ • УНН
Росія зіткнулася з рекордним дефіцитом робочої сили через високі втрати на війні в Україні. Економіка РФ втратила мільйон людей через мобілізацію та контракти з Міноборони.
На тлі високих втрат на війні в Україні та відповідно високого рівня мобілізації, росія зіткнулась з браком кадрів. Про це на з'їзді Федерації незалежних профспілок заявив російський президент володимир путін, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
На думку експертів, найближчим часом російська економіка - наш ринок праці - відчуватиме високу потребу і навіть нестачу кадрів
За його словами, нестача кадрів це "об'єктивна тендеція", і її "потрібно буде враховувати".
Зокрема путін закликав вибудовувати подальші системні кроки щодо довгострокового розвитку економіки, соціальної сфери.
Доповнення
У виданні The Moscow Times наголошують, що згідно з даними російського ЦБ, кадровий голод, з яким зіткнулася російська економіка після початку війни в Україні, на середину 2024 досяг рекордних значень за весь час спостережень.
Зазначається, що загалом російська економіка втратила мільйон людей лише внаслідок відправлення громадян на війну. Так за офіційною статистикою 300 тисяч було мобілізовано восени 2022 року. Окрім того, близько 500 тисяч уклали контракти з Міноборони минулого року та ще 190 тисяч – у першій половині поточного року.
Нагадаємо
Британська розвідка заявила, що у вересні середньодобові втрати рф в Україні досягли нового максимуму - 1271 особа на день. Загалом же з початку повномасштабної війни росія зазнала понад 648 тисяч втрат.