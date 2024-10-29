На фоне войны против Украины: в россии жалуются на нехватку рабочих
Киев • УНН
Россия столкнулась с рекордным дефицитом рабочей силы из-за высоких потерь на войне в Украине. Экономика РФ потеряла миллион человек из-за мобилизации и контрактов с Минобороны.
На фоне высоких потерь на войне в Украине и соответственно высокого уровня мобилизации, россия столкнулась с нехваткой кадров. Об этом на съезде Федерации независимых профсоюзов заявил российский президент Владимир Путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По мнению экспертов, в ближайшее время российская экономика - наш рынок труда - будет испытывать высокую потребность и даже нехватку кадров
По его словам, нехватка кадров это «объективная тендеция», и ее «нужно будет учитывать».
В частности путин призвал выстраивать дальнейшие системные шаги по долгосрочному развитию экономики, социальной сферы.
Дополнение
В издании The Moscow Times отмечают, что согласно данным российского ЦБ, кадровый голод, с которым столкнулась российская экономика после начала войны в Украине, на середину 2024 года достиг рекордных значений за все время наблюдений.
Отмечается, что в целом российская экономика потеряла миллион человек только в результате отправки граждан на войну. Так по официальной статистике 300 тысяч были мобилизованы осенью 2022 года. Кроме того, около 500 тысяч заключили контракты с Минобороны в прошлом году и еще 190 тысяч - в первой половине текущего года.
Напомним,
Британская разведка заявила, что в сентябре среднесуточные потери рф в Украине достигли нового максимума - 1271 человек в день. В целом же с начала полномасштабной войны россия понесла более 648 тысяч потерь.