На тлі COVID-антирекордів: уряд хоче виділити ще чверть мільярда на боротьбу з коронавірусом

Цитата:

“Сьогодні в порядку денному в нас рішення про направлення додаткових 242 мільйонів гривень на програму протидії коронавірусу в Україні. За ці кошти зможемо закупити більше експрес-тестів та покращити рівень тестування, а також завершити реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту щодо інфраструктури зберігання вакцини”, - заявив Шмигаль.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,85 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 27 жовтня, - 26 тисяч, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,3 тисячі осіб, що дещо менше проти показника попереднього дня.

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,2 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже майже 16,8 мільйона щеплень, за останню добу з яких - рекордні майже 292 тисячі, при цьому другий день поспіль понад 200 тисяч - першою дозою.