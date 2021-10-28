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На фоне COVID-антирекордов: правительство хочет выделить еще четверть миллиарда на борьбу с коронавирусом

Киев • УНН

 • 14805 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины планирует выделить дополнительно 242 миллиона гривен на борьбу с коронавирусом в Украине. Об этом на заседании правительства в четверг, 28 октября, заявил Премьер-министр Денис Шмигаль, передает корреспондент УНН.

На фоне COVID-антирекордов: правительство хочет выделить еще четверть миллиарда на борьбу с коронавирусом

Цитата:

“Сегодня в повестке дня у нас решение о направлении дополнительных 242 миллионов гривен на программу противодействия коронавирусу в Украине. За эти средства сможем закупить больше экспресс-тестов и улучшить уровень тестирования, а также завершить реализацию совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта по инфраструктуре хранения вакцины”, - заявил Шмигаль.

Добавим

В Украине зафиксировано уже 2,85 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 октября, – 26 тысяч, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом более 5,3 тысяч человек, что несколько меньше против показателя предыдущего дня.

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,2 миллиона человек. При этом в общей сложности сделали уже почти 16,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордные почти 292 тысячи, при этом второй день подряд свыше 200 тысяч - первой дозой.

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