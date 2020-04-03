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На Тернопільщині зафіксовано ще 8 випадків COVID-19

На Тернопільщині зафіксовано ще 8 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Тернопільській області станом на 3 квітня зафіксовано 8 випадків коронавірусу COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

“В Козівському районі станом на 3 квітня підтверджено 8 випадків COVID-19, 1 — летальний. 2 пацієнтів проходять лікування в Козівській лікарні, ще 5 в лікарнях Тернополя”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Тернопільській області від коронавірусу COVID-19 померла 57-річна жінка.

Як повідомлялося, кількість інфікованих коронавірусом у Тернопільскій області збільшилась до 114 осіб.

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