На Тернопольщине зафиксировано еще 8 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Тернопольской области по состоянию на 3 апреля зафиксировано 8 случаев коронавируса COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
“В Козовском районе по состоянию на 3 апреля подтверждено 8 случаев COVID-19, 1 — летальный. 2 пациентов проходят лечение в Козовской больницы, еще 5 в больницах Тернополя”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Тернопольской области от коронавируса COVID-19 умерла 57-летняя женщина.
Как сообщалось, количество инфицированных коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 114 человек.