На Сумщині попередили про коливання напруги в мережі
Київ • УНН
АТ "Сумиобленерго" повідомляє про тимчасові коливання напруги через аварійний стан енергосистеми України. Енергетики просять вимикати чутливі прилади та користуватися захисними пристроями при коливаннях напруги.
Сумиобленерго попередило про тимчасові коливання напруги у мережі у Сумах та області, пише УНН.
Деталі
"У зв'язку з тим, що інколи спостерігаються тимчасові короткочасні коливання напруги в мережі, пояснюємо ситуацію. Причиною цьому є аварійний стан енергосистеми України, яка постраждала внаслідок терористичних актів російської армії", - вказали в АТ "Сумиобленерго" у Telegram.
Зазначається, що "через постійні обстріли навантаження на вцілілі об'єкти зростає, а через повітряні тривоги працівники енергетичної сфери часто змушені спускатися в укриття для збереження життя". "Це ускладнює процес регулювання напруги в ручному режимі безпосередньо на енергооб’єкті", - зазначили в Сумиобленерго.
Енергетики прохають, якщо спостерігається коливання напруги в мережі, вимкнути тимчасово прилади, які можуть постраждати, та користуватися захисними пристроями, які забезпечують стабільну роботу електропроводки, оберігаючи техніку від коливань напруги.
росіяни обстріляли 4 громади Сумщини КАБами: 9 вибухів за ніч14.10.24, 08:32 • 14447 переглядiв