В Сумской области предупредили о колебаниях напряжения в сети
Киев • УНН
АО «Сумыоблэнерго» сообщает о временных колебаниях напряжения из-за аварийного состояния энергосистемы Украины. Энергетики просят выключать чувствительные приборы и пользоваться защитными устройствами при колебаниях напряжения.
Сумыоблэнерго предупредило о временных колебаниях напряжения в сети в Сумах и области, пишет УНН.
Детали
«В связи с тем, что иногда наблюдаются временные кратковременные колебания напряжения в сети, объясняем ситуацию. Причиной этому является аварийное состояние энергосистемы Украины, которая пострадала в результате террористических актов российской армии», - указали в АО „Сумыоблэнерго“ в Telegram.
Отмечается, что «из-за постоянных обстрелов нагрузка на уцелевшие объекты растет, а из-за воздушных тревог работники энергетической сферы часто вынуждены спускаться в укрытие для сохранения жизни». «Это затрудняет процесс регулирования напряжения в ручном режиме непосредственно на энергообъекте», - отметили в Сумыоблэнерго.
Энергетики просят, если наблюдается колебание напряжения в сети, выключить временно приборы, которые могут пострадать, и пользоваться защитными устройствами, которые обеспечивают стабильную работу электропроводки, оберегая технику от колебаний напряжения.
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