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В Сумской области предупредили о колебаниях напряжения в сети

В Сумской области предупредили о колебаниях напряжения в сети

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 07:33  •  7897 просмотра

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АО «Сумыоблэнерго» сообщает о временных колебаниях напряжения из-за аварийного состояния энергосистемы Украины. Энергетики просят выключать чувствительные приборы и пользоваться защитными устройствами при колебаниях напряжения.

Сумыоблэнерго предупредило о временных колебаниях напряжения в сети в Сумах и области, пишет УНН.

Детали

«В связи с тем, что иногда наблюдаются временные кратковременные колебания напряжения в сети, объясняем ситуацию. Причиной этому является аварийное состояние энергосистемы Украины, которая пострадала в результате террористических актов российской армии», - указали в АО „Сумыоблэнерго“ в Telegram.

Отмечается, что «из-за постоянных обстрелов нагрузка на уцелевшие объекты растет, а из-за воздушных тревог работники энергетической сферы часто вынуждены спускаться в укрытие для сохранения жизни». «Это затрудняет процесс регулирования напряжения в ручном режиме непосредственно на энергообъекте», - отметили в Сумыоблэнерго.

Энергетики просят, если наблюдается колебание напряжения в сети, выключить временно приборы, которые могут пострадать, и пользоваться защитными устройствами, которые обеспечивают стабильную работу электропроводки, оберегая технику от колебаний напряжения.

россияне обстреляли 4 громады Сумской области КАБами: 9 взрывов за ночь14 октября 2024, 05:32 • 10680 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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