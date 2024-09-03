На Сумщині під атаку дроном потрапила ремонтна бригада, на Чернігівщині БПЛА ударив по енергооб’єкту: є постраждалі
Київ • УНН
На Сумщині дрон атакував ремонтну бригаду, поранивши водія. У Чернігівській області БПЛА вдарив по енергооб'єкту, поранивши трьох енергетиків. Також зафіксовано атаки на об'єкти в Дніпропетровській та Донецькій областях.
У Сумській області армія рф атакувала дроном ремонтну бригаду, поранений водій. В Чернігівській області росіяни вдарили по енергетичному об’єкту, троє енергетиків отримали поранення. Про це у вівторок повідомили в Міненерго, передає УНН.
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Як вказали в Міненерго, на Сумщині під ворожу атаку дроном потрапила ремонтна бригада, внаслідок чого водій отримав поранення, його доставлено у лікарню.
В Чернігівській області під час атаки БПЛА на енергетичний об’єкт троє працівників отримали посічені поранення. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.
Крім того, в Дніпропетровській області внаслідок атаки БПЛА на підстанції виникло загорання. При цьому знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Загорання ліквідоване.
Також внаслідок бойових дій на кількох підстанціях вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для усіх споживачів відновлено.
Також на Донеччині внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.
Графіки відключень на сьогодні посилено - Укренерго03.09.24, 09:54 • 19589 переглядiв