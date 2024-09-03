На Сумщине под атаку дроном попала ремонтная бригада, на Черниговщине БПЛА ударил по энергообъекту: есть пострадавшие
Киев • УНН
На Сумщине дрон атаковал ремонтную бригаду, ранив водителя. В Черниговской области БПЛА ударил по энергообъекту, ранив трех энергетиков. Также зафиксированы атаки на объекты в Днепропетровской и Донецкой областях.
В Сумской области армия рф атаковала дроном ремонтную бригаду, ранен водитель. В Черниговской области россияне ударили по энергетическому объекту, трое энергетиков получили ранения. Об этом во вторник сообщили в Минэнерго, передает УНН.
Детали
Как указали в Минэнерго, на Сумщине под вражескую атаку дроном попала ремонтная бригада, в результате чего водитель получил ранения, он доставлен в больницу.
В Черниговской области во время атаки БПЛА на энергетический объект трое работников получили посеченные ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Кроме того, в Днепропетровской области в результате атаки БПЛА на подстанции возникло возгорание. При этом обесточивались бытовые и промышленные потребители. Возгорание ликвидировано.
Также в результате боевых действий на нескольких подстанциях отключалось оборудование, при этом обесточивались бытовые потребители и местная промышленность. Питание для всех потребителей восстановлено.
Также в Донецкой области в результате обстрела отключилась воздушная линия. Потребители не обесточивались.
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