На Сумщине под атаку дроном попала ремонтная бригада, на Черниговщине БПЛА ударил по энергообъекту: есть пострадавшие

В Сумской области армия рф атаковала дроном ремонтную бригаду, ранен водитель. В Черниговской области россияне ударили по энергетическому объекту, трое энергетиков получили ранения. Об этом во вторник сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Как указали в Минэнерго, на Сумщине под вражескую атаку дроном попала ремонтная бригада, в результате чего водитель получил ранения, он доставлен в больницу.

В Черниговской области во время атаки БПЛА на энергетический объект трое работников получили посеченные ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Кроме того, в Днепропетровской области в результате атаки БПЛА на подстанции возникло возгорание. При этом обесточивались бытовые и промышленные потребители. Возгорание ликвидировано.

Также в результате боевых действий на нескольких подстанциях отключалось оборудование, при этом обесточивались бытовые потребители и местная промышленность. Питание для всех потребителей восстановлено.

Также в Донецкой области в результате обстрела отключилась воздушная линия. Потребители не обесточивались.



Графіки відключень на сьогодні посилено - Укренерго