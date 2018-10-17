На Сумщині вибухнув елеватор: село засипало тоннами кукурудзи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У селі Нижня Сироватка Сумської області розірвався елеватор з кукурудзою. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Подія сталася вчора близько 9:00 ранку. Елеватор не витримав навантаження", – зазначили в поліції.
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Так, в елеватора не витримали клепки, і 10 тисяч тонн кукурудзи висипалося на землю. За цим фактом поліція проводить перевірку.
Як повідомляв УНН, у США сотні тисяч цукерок висипалися із кузова вантажівки, який прямував по шосе округу Додж американського штату Вісконсін.
Нагадаємо, в Індіанаполісі, у США, з інкасаторської вантажівки висипалося 600 тисяч доларів, а також цінні папери.