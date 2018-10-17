В Сумской области взорвался элеватор: село засыпало тоннами кукурузы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В селе Нижняя Сыроватка Сумской области разорвался элеватор с кукурузой. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Происшествие случилось вчера около 9:00 утра. Элеватор не выдержал нагрузки", – отметили в полиции.
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Так, у элеватора не выдержали заклепки, и 10 тысяч тонн кукурузы высыпалось на землю. По этому факту полиция проводит проверку.
Как сообщал УНН, в США сотни тысяч конфет высыпались из кузова грузовика, который следовал по шоссе округа Додж американского штата Висконсин.
Напомним, в Индианаполисе, в США, из инкассаторской грузовика высыпалось 600 тысяч долларов, а также ценные бумаги.