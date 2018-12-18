На Сумщині сьогодні прощатимуться з пілотом СУ-27
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні на Сумщині, у місті Шостка, прощатимуться з пілотом Су-27, майором Фоменко Олександром Васильовичем. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу повітряних сил ЗС України у Facebook.
Сьогодні, 18 грудня, на Сумщині у місті Шостка, на батьківщині пілота, прощатимуться з пілотом, майором Фоменко Олександром Васильовичем, начальником повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних сил України. Військовослужбовці 39-ї бригади тактичної авіації проведуть в останній політ бойового побратима, який трагічно загинув 15 грудня 2018 року.
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Нагадаємо, У Житомирській області під час планових польотів розбився літак Су-27, пілот загинув.