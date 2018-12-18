В Сумской области сегодня прощаются с пилотом Су-27

Сегодня, 18 декабря, в Сумской области в городе Шостка, на родине пилота, прощаются с пилотом, майором Фоменко Александром Васильевичем, начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военнослужащие 39-й бригады тактической авиации проведут в последний полет боевого собрата, который трагически погиб 15 декабря 2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пилот Су-27 был подготовлен к выполнению упражнений в сложных метеороличних условиях

Напомним, в Житомирской области во время плановых полетов разбился самолет Су-27, пилот погиб.



