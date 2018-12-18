В Сумской области сегодня прощаются с пилотом Су-27
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня в Сумской области, в городе Шостка, прощаются с пилотом Су-27, майором Фоменко Александром Васильевичем. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу воздушных сил ВС Украины в Facebook.
Сегодня, 18 декабря, в Сумской области в городе Шостка, на родине пилота, прощаются с пилотом, майором Фоменко Александром Васильевичем, начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военнослужащие 39-й бригады тактической авиации проведут в последний полет боевого собрата, который трагически погиб 15 декабря 2018.
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Напомним, в Житомирской области во время плановых полетов разбился самолет Су-27, пилот погиб.