Пілот Су-27 був підготовлений до виконання вправ в складних метеоролічних умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Пілот Су-27 був підготовлений до виконання вправ в складних метеоролічних умовах. Про це повідомив прес-секретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Як відомо, на Житомирщині того дня спостерігались складні метеорологічні умови, але польоти відбувались при встановленому мінімумі погоди, тобто пілоти мали право виконувати польоти в складних метеорологічних умовах при цьому мінімумі", - зазначив прес-секретар.
За його словами, про версії падіння літака треба питати представників правоохоронних органів, які розслідують цю справу.
"Сам льотчик був підготовлений до виконання в таких умовах і виконував політ протягом 30 хвилин: виконував вправи з курсу бойової підготовки, а також вправи, притаманні для винищувальної авіації. Літак розбився при заході на посадку між дальним і ближнім приводом аеродрому Озерне", - сказав він.
За словами Ігната, сам літак 1987 року виробництва – це техніка порівняно нова, яка є на озброєнні цього типу.
Нагадаємо, під час досудового розслідування падіння винищувача СУ-27 буде перевірено, чи перевірявся технічний стан літак перед вильотом.