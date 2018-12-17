Пилот Су-27 был подготовлен к выполнению упражнений в сложных метеорологических условиях
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Пилот Су-27 был подготовлен к выполнению упражнений в сложных метеороличних условиях. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
"Как известно, в Житомирской области в тот день наблюдались сложные метеорологические условия, но полеты происходили при установленном минимуме погоды, то есть пилоты имели право выполнять полеты в сложных метеорологических условиях при этом минимуме", - отметил пресс-секретарь.
По его словам, о версии падения самолета надо спрашивать представителей правоохранительных органов, которые расследуют это дело.
"Сам летчик был подготовлен к выполнению в таких условиях и выполнял полет в течение 30 минут: выполнял упражнения по курсу боевой подготовки, а также упражнения, характерные для истребительной авиации. Самолет разбился при заходе на посадку между дальним и ближним приводом аэродрома Озерное", - сказал он.
По словам Игната, сам самолет 1987 производства - это техника сравнительно новая на вооружении этого типа.
Напомним, во время досудебного расследования падения истребителя СУ-27 будет проверено, проверялось ли техническое состояние самолет перед вылетом.