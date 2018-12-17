Пилот Су-27 был подготовлен к выполнению упражнений в сложных метеорологических условиях

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 1486 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 10001 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 12673 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 11911 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 44562 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94681 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 141112 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 131031 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71421 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188925 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.7м/с
59%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 10388 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13766 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17768 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 16350 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20724 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 2208 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 9992 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 12669 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 141108 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 131028 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13168 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15386 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17789 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20698 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22223 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Пилот Су-27 был подготовлен к выполнению упражнений в сложных метеорологических условиях

Киев • УНН

 • 11795 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Пилот Су-27 был подготовлен к выполнению упражнений в сложных метеороличних условиях. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Пилот Су-27 был подготовлен к выполнению упражнений в сложных метеорологических условиях

"Как известно, в Житомирской области в тот день наблюдались сложные метеорологические условия, но полеты происходили при установленном минимуме погоды, то есть пилоты имели право выполнять полеты в сложных метеорологических условиях при этом минимуме", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, о версии падения самолета надо спрашивать представителей правоохранительных органов, которые расследуют это дело.

"Сам летчик был подготовлен к выполнению в таких условиях и выполнял полет в течение 30 минут: выполнял упражнения по курсу боевой подготовки, а также упражнения, характерные для истребительной авиации. Самолет разбился при заходе на посадку между дальним и ближним приводом аэродрома Озерное", - сказал он.

По словам Игната, сам самолет 1987 производства - это техника сравнительно новая на вооружении этого типа.

Напомним, во время досудебного расследования падения истребителя СУ-27 будет проверено, проверялось ли техническое состояние самолет перед вылетом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27