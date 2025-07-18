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САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
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Financial Times
Вашингтон пост

На столичних Нивках чули потужний вибух: в поліції відреагували

Київ • УНН

 • 4016 перегляди

У Шевченківському районі Києва пролунав вибух через контрольоване знешкодження ворожого боєприпасу. Його виявили у ліфтовій шахті будинку, пошкодженого 17 червня.

На столичних Нивках чули потужний вибух: в поліції відреагували

Вибух, який чули кияни у Шевченківському районі, відбувся внаслідок контрольованого знешкодження ворожого боєприпасу. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Сьогодні представник комунального підприємства при проведенні огляду будинку, пошкодженого у результаті ворожої повітряної атаки на столицю 17 червня, виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце оперативно прибули  фахівці вибухотехнічної служби столичної поліції, які вилучили касетний боєприпас. Зважаючи на те, що даний вид зброї є вкрай небезпечним при транспортуванні, поліцейські знищили його методом контрольованого підриву у парковій зоні із дотриманням усіх норм безпеки.

Поліція нагадує громадянам: якщо ви знайшли підозрілий предмет, який може бути вибухонебезпечним — одразу повідомляйте про знахідку на спецлінію 102!

Доповнення

У ніч на 17 червня рф атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. Українська ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.  

Президент України Володимир Зеленський на спецзасіданні лідерів країн G7 повідомив, що рф минулої ночі здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ
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