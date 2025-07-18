На столичных Нивках слышали мощный взрыв: в полиции отреагировали

Взрыв, который слышали киевляне в Шевченковском районе, произошел в результате контролируемого обезвреживания вражеского боеприпаса. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Сегодня представитель коммунального предприятия при проведении осмотра дома, поврежденного в результате вражеской воздушной атаки на столицу 17 июня, обнаружил в лифтовой шахте взрывоопасный предмет - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы столичной полиции, которые изъяли кассетный боеприпас. Учитывая то, что данный вид оружия является крайне опасным при транспортировке, полицейские уничтожили его методом контролируемого подрыва в парковой зоне с соблюдением всех норм безопасности.

Полиция напоминает гражданам: если вы нашли подозрительный предмет, который может быть взрывоопасным — сразу сообщайте о находке на спецлинию 102!

Дополнение

В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.

Президент Украины Владимир Зеленский на спецзаседании лидеров стран G7 сообщил, что РФ прошлой ночью совершила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков.