На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Національний банк України на 15 березня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 15 березня встановив такі ціни на банківські метали:
-
- Золото — 1041,970706;
-
- Срiбло — 14,704882;
-
- Платина — 810,498536;
-
- Паладiй — 648,744835.
-
Порівняно з 14 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала вищою; ціна на срібло також збільшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зросла; ціна на палладій також дещо збільшилась.