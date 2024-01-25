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На сервіси столичної кільцевої електрички здійснено хакерську атаку, є проблеми з придбанням квитків

На сервіси столичної кільцевої електрички здійснено хакерську атаку, є проблеми з придбанням квитків

Київ • УНН

 • 80749 перегляди

Хакерська атака на сервіси Київської кільцевої електрички призвела до тимчасових труднощів у придбанні квитків через чат-бот та термінали Укрзалізниці. Інші компанії, зокрема "Укрпошта", "Нафтогаз" та "Укртрансбезпека", також повідомили про збої в роботі ІТ-систем через кібератаки.

Через хакерську атаку на сервіси Київської кільцевої електрички виникли тимчасові труднощі з придбанням квитків через чат-бот і термінали АТ "Укрзалізниця". Про це пише Kyiv city express, інформує УНН.

 Спостерігаємо тимчасові проблеми з продажем квитків через чат-бот та термінали Укрзалізниці через хакерську атаку на сервери. Працюємо над виправленням ситуації та приносимо вибачення за ці незручності

- йдеться у повідомленні Kyiv city express.

Доповнення

Сьогодні Укрпошта, Нафтогаз та Укртрансбезпека також заявили про збій у роботі своїх IT-систем, зокрема відсутній доступ до системи "Шлях".

Раніше НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один із своїх дата-центрів, що призвело до зупинки роботи веб-сайтів та колл-центру.

Тетяна Краєвська

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