На сервіси столичної кільцевої електрички здійснено хакерську атаку, є проблеми з придбанням квитків
Київ • УНН
Хакерська атака на сервіси Київської кільцевої електрички призвела до тимчасових труднощів у придбанні квитків через чат-бот та термінали Укрзалізниці. Інші компанії, зокрема "Укрпошта", "Нафтогаз" та "Укртрансбезпека", також повідомили про збої в роботі ІТ-систем через кібератаки.
Через хакерську атаку на сервіси Київської кільцевої електрички виникли тимчасові труднощі з придбанням квитків через чат-бот і термінали АТ "Укрзалізниця". Про це пише Kyiv city express, інформує УНН.
Спостерігаємо тимчасові проблеми з продажем квитків через чат-бот та термінали Укрзалізниці через хакерську атаку на сервери. Працюємо над виправленням ситуації та приносимо вибачення за ці незручності
Доповнення
Сьогодні Укрпошта, Нафтогаз та Укртрансбезпека також заявили про збій у роботі своїх IT-систем, зокрема відсутній доступ до системи "Шлях".
Раніше НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один із своїх дата-центрів, що призвело до зупинки роботи веб-сайтів та колл-центру.