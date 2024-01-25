На сервіси столичної кільцевої електрички здійснено хакерську атаку, є проблеми з придбанням квитків

Через хакерську атаку на сервіси Київської кільцевої електрички виникли тимчасові труднощі з придбанням квитків через чат-бот і термінали АТ "Укрзалізниця". Про це пише Kyiv city express, інформує УНН.

Спостерігаємо тимчасові проблеми з продажем квитків через чат-бот та термінали Укрзалізниці через хакерську атаку на сервери. Працюємо над виправленням ситуації та приносимо вибачення за ці незручності - йдеться у повідомленні Kyiv city express.

Доповнення

Сьогодні Укрпошта, Нафтогаз та Укртрансбезпека також заявили про збій у роботі своїх IT-систем, зокрема відсутній доступ до системи "Шлях".

Раніше НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один із своїх дата-центрів, що призвело до зупинки роботи веб-сайтів та колл-центру.