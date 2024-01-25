На сервисы столичной кольцевой электрички осуществлена хакерская атака, есть проблемы с приобретением билетов

Из-за хакерской атаки на сервисы Киевской кольцевой электрички возникли временные трудности с приобретением билетов через чат-бот и терминалы АО "Укрзализныця". Об этом пишет Kyiv city express, информирует УНН.

Наблюдаем временные проблемы с продажей билетов через чат-бот и терминалы Укрзализныци из-за хакерской атаки на серверы. Работаем над исправлением ситуации и приносим извинения за эти неудобства - говорится в сообщении Kyiv city express.

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Сегодня Укрпочта, Нафтогаз и Укртрансбезопасность также заявили о сбое в работе своих IT-систем, в частности отсутствует доступ к системе "Шлях".

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, что привело к остановке работы веб-сайтов и колл-центра.