На сервисы столичной кольцевой электрички осуществлена хакерская атака, есть проблемы с приобретением билетов
Киев • УНН
Хакерская атака на сервисы Киевской кольцевой электрички привела к временным трудностям в приобретении билетов через чат-бот и терминалы Укрзализныци. Другие компании, в частности "Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укртрансбезопасность", также сообщили о сбоях в работе ИТ-систем из-за кибератак.
Из-за хакерской атаки на сервисы Киевской кольцевой электрички возникли временные трудности с приобретением билетов через чат-бот и терминалы АО "Укрзализныця". Об этом пишет Kyiv city express, информирует УНН.
Наблюдаем временные проблемы с продажей билетов через чат-бот и терминалы Укрзализныци из-за хакерской атаки на серверы. Работаем над исправлением ситуации и приносим извинения за эти неудобства
Дополнение
Сегодня Укрпочта, Нафтогаз и Укртрансбезопасность также заявили о сбое в работе своих IT-систем, в частности отсутствует доступ к системе "Шлях".
Ранее НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, что привело к остановке работы веб-сайтов и колл-центра.
На сервисы столичной кольцевой электрички осуществлена хакерская атака, есть проблемы с приобретением билетов
Хакерская атака на сервисы Киевской кольцевой электрички привела к временным трудностям в приобретении билетов через чат-бот и терминалы Укрзализныци. Другие компании, в частности "Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укртрансбезопасность", также сообщили о сбоях в работе ИТ-систем из-за кибератак.
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