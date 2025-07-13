На румунському курорті імовірно знайшли крило дрона: влада розслідує справу

На пляжі в румунському селі Ефоріє-Суд рибалка виявив уламок, схожий на крило дрона. До місця викликали антитерористичну бригаду, яка вилучила об’єкт для експертизи. Влада з'ясовує походження знахідки, пише УНН із посиланням на Adevarul.

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На пляжі в Ефоріє-Суд було знайдено фрагмент дрона. Антитерористична бригада була залучена для вилучення останків - йдеться у дописі.

Знахідку виявив рибалка, який і звернувся до влади. Туристи зазначають, що фрагмент схожий на крило від дрона. Міністерство оборони, як вказано, також було поінформовано про цю ситуацію.

Влада проводить необхідні перевірки, щоб точно визначити, що це за шматок металу, знайдений на пляжі, і звідки він міг взятися - додає видання.

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