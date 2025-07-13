На румунському курорті імовірно знайшли крило дрона: влада розслідує справу
Київ • УНН
На пляжі в румунському селі Ефоріє-Суд рибалка знайшов уламок, схожий на крило дрона. Антитерористична бригада вилучила об'єкт для експертизи, влада з'ясовує походження знахідки.
На пляжі в румунському селі Ефоріє-Суд рибалка виявив уламок, схожий на крило дрона. До місця викликали антитерористичну бригаду, яка вилучила об’єкт для експертизи. Влада з'ясовує походження знахідки, пише УНН із посиланням на Adevarul.
Деталі
На пляжі в Ефоріє-Суд було знайдено фрагмент дрона. Антитерористична бригада була залучена для вилучення останків
Знахідку виявив рибалка, який і звернувся до влади. Туристи зазначають, що фрагмент схожий на крило від дрона. Міністерство оборони, як вказано, також було поінформовано про цю ситуацію.
Влада проводить необхідні перевірки, щоб точно визначити, що це за шматок металу, знайдений на пляжі, і звідки він міг взятися
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