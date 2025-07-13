На румынском курорте предположительно нашли крыло дрона: власти расследуют дело

На пляже в румынском селе Эфорие-Суд рыбак обнаружил обломок, похожий на крыло дрона. На место вызвали антитеррористическую бригаду, которая изъяла объект для экспертизы. Власти выясняют происхождение находки, пишет УНН со ссылкой на Adevarul.

Детали

На пляже в Эфорие-Суд был найден фрагмент дрона. Антитеррористическая бригада была привлечена для изъятия останков - говорится в сообщении.

Находку обнаружил рыбак, который и обратился к властям. Туристы отмечают, что фрагмент похож на крыло от дрона. Министерство обороны, как указано, также было проинформировано об этой ситуации.

Власти проводят необходимые проверки, чтобы точно определить, что это за кусок металла, найденный на пляже, и откуда он мог взяться - добавляет издание.

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