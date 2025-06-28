На Рівненщині бетонний паркан убив чотирирічного хлопчика

У селі на Рівненщині бетонний пакан упав на 4-річного хлопчика, дитина загинула, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.

Деталі

Трагедія сталась 27 червня, близько 21 години.

Поліцейські попередньо встановили, що у селі Заболоття 4-річний варашівець разом із двома хлопчиками грався на подвірʼї приватного господарства поблизу паркану з бетонних блоків, коли в цей час два верхніх ряди обвалилися та впали на малолітнього.

Батьки, які також були на вулиці, негайно доставили сина до лікарні, однак медики лише констатували смерть хлопчика. Інші діти не травмувалися.

Слідчі проводять досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок). У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини.

Підняв невідомий предмет, який вибухнув у руках: на Чернігівщині постраждав 11-річний хлопчик