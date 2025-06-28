На Ровенщине бетонный забор убил четырехлетнего мальчика

В селе Ровненской области бетонный забор упал на 4-летнего мальчика, ребенок погиб, передает УНН со ссылкой на полицию Ровненской области.

Детали

Трагедия произошла 27 июня, около 21 часа.

Полицейские предварительно установили, что в селе Заболотье 4-летний житель Вараша вместе с двумя мальчиками играл во дворе частного хозяйства возле забора из бетонных блоков, когда в это время два верхних ряда обрушились и упали на малолетнего.

Родители, которые также были на улице, немедленно доставили сына в больницу, однако медики лишь констатировали смерть мальчика. Другие дети не травмировались.

Следователи проводят досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство с отметкой несчастный случай). В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства.

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