На Рівненщині зафіксовано 21 новий випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На Рівненщині підтверджено 21 новий випадок захворювання на COVID-19, загалом — уже інфікованими є 1131 особа. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Так, станом на вечір 16 травня "на Рівненщині зареєстровано 21 новий випадок захворювання на COVID-19", - написав Коваль.
Нові випадки COVID-19 виявлені у:
— 7 мешканців з м. Рівне;
— 1 з м.Сарни;
— 12 з Рівненського району (4 випадки в с. Зоря, 3 — в с. Біла Криниця, по одному випадку в смт Клевань та селах Бармаки, Верхівськ, Карпилівка, Городище);
— 1 з м. Дубно.
Голова ОДА повідомив, що вік хворих від 16 до 81 року.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 1131 випадок захворювання на коронавірус. З них — 239 медпрацівників, 83 — дітей. Через ускладнення, викликані коронавірусом, уже 26 випадків — летальних. Сьогодні померла 77-річна мешканка Рівного. Подолали COVID-19 уже 347 людей. Сьогодні одужало 7 рівнян”, — повідомив Коваль.
Він додав, що на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі та Центрі громадського здоров’я 490 зразків.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 497 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.