На Рівненщині за добу виявили ще півсотні інфікованих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Станом на вечір суботи на Рівненщині зареєстровано 54 нових випадки захворювання на COVID-19. Всього з початку епідемії в області було виявлено майже 7 тисяч осіб інфікованих коронавірусом. Про це пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
“Станом на вечір 8 серпня на Рівненщині зареєстровано 54 нових випадки захворювання на COVID-19”, — написав Коваль, та додав, що вік хворих від 3 до 84 років.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 6840 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області 103 летальні випадки, спричинені COVID-19”, — додав очільник ОДА.
“Подолали хворобу 5235 осіб. Сьогодні одужали 13 жителів Сарненського, Здолбунівського, Гощанського районів та міста Рівне. На перевірці в лабораторіях області — 470 зразків”, — написав він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 79 750 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1879 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.