На Ровенщине за сутки выявили еще полсотни инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. По состоянию на вечер субботы в Ровенской зарегистрировано 54 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в области было выявлено почти 7 тысяч человек инфицированных коронавирусом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 8 августа на Ровенщине зарегистрировано 54 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал Коваль, и добавил, что возраст больных от 3 до 84 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 6840 случаев заболевания коронавирусной болезнью. В области 103 летальных исхода, вызванных COVID-19”, — добавил глава ОГА.
“Преодолели болезнь 5235 человек. Сегодня выздоровели 13 жителей Сарненского, Здолбуновского, Гощанского районов и города Ровно. На проверке в лабораториях области — 470 образцов”, — написал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 79 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1879 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.