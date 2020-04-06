На Рівненщині за добу один новий випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Станом на вечір, 6 квітня, на Рівненщині підтверджено один новий випадок захворювання на COVID-19. Про це у Facebook написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
"Станом на вечір, 6 квітня, на Рівненщині підтверджено 1 новий випадок захворювання на COVID-19. Чоловік з Рівного, контактував з попередньо виявленими хворими", - йдеться в повідомленні.
За його словами, на сьогодні в Рівненській області 40 підтверджених випадків COVID-19, 5 з них летальних. Троє вже одужали.
Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.
Нагадаємо, в Україні зафіксували коронавірус у 95 дітей, з них 61 дитина перебуває на амбулаторному лікуванні.