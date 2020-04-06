В Україні на COVID-19 захворіло 95 дітей - ЦГЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні зафіксували коронавірус у 95 дітей, з них 61 дитина перебуває на амбулаторному лікуванні. Про це Центр громадського здоров’я України повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Із 1319 підтверджених випадків інфікування, 95 — серед дітей. На амбулаторному лікуванні 597 осіб, з них 61 дитина. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що коронавірусом на Київщині інфіковані шестеро дітей.