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Коронавірусом на Київщині інфіковані шестеро дітей

Коронавірусом на Київщині інфіковані шестеро дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Київській області зафіксовано 91 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, серед хворих - шестеро дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Київської ОДА.

“За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 6 квітня 2020 року офіційно підтверджено 91 випадок захворювання на коронавірус. У т.ч. 6 дітей (3 — смт Козин; 1 — с. Лісники; 1 — с. Гатне; 1 — м. Бориспіль)”, — повідомили в ОДА.

З них:

  • в Обухівському р-ні (смт Козин — 19, с. Романків — 3, м. Українка — 3, м. Обухів — 5);
  • у Києво-Святошинському р-ні (3 — м. Вишневе, 3 — м. Боярка, 4 — с. Лісники, 3 — с. Гатне, 1 — с. Дмитрівка, 3 — с. Софіївська Борщагівка, 1 — с. Тарасівка, 2 — с. Крюковщина, 1 — с. Свято-Петрівське);
  • 7 — у м. Бориспіль;
  • 5 — у м. Буча;
  • 4 — у м. Біла Церква;
  • 4 — у м. Вишгород;
  • 3 — у м. Бровари;
  • 3 — у м. Ірпінь;
  • 2 — у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
  • 2 — у Миронівському р-ні, с. Маслівка;
  • 1 — у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;
  • 1 — у смт Ворзель;
  • 1 — у м. Гостомель;
  • 1 — у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
  • 1 — у Броварському р-ні, с. Зазим’є;
  • 1 — у Ставищенському р-ні, смт. Ставище;
  • 1 — у с. Коцюбинське;
  • 1 — у Макарівському р-ні, с. Мостище;
  • 1 — у м. Фастів.

Як вказано, з них на стаціонарному лікуванні 32 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) 59. Одужало — 4 (1. жінка, 21 рік, м. Бровари; 2. чоловік, 51 рік, м. Біла Церква; 3. жінка, 34 роки, с. Дмитрівка; 4. жінка, 50 років, м. Обухів). Померло — 5 (нових випадків за добу не має).

За віком захворілих:

  • 0 — 10 років — 6,6%;
  • 11 — 20 років — 2,2%;
  • 21 — 30 років — 8,7%;
  • 31 — 40 років — 22%;
  • 41 — 50 років — 29,7 %;
  • 51 — 60 років — 20,9%;
  • 61 — 70 років — 4,4% ;
  • понад 70 років — 5,5%.

Підозру на зараження мають 387 осіб. Найбільше у Києво-Святошинському (87) та в Обухівському (63) районах.

“Лабораторно обстежено 18 лікарів та 6 медсестер КПМ КОР „Київська обласна клінічна лікарня“, які мали контакт з лабораторно підтвердженим випадком коронавірусу. ПЛР-дослідження показало у всіх медпрацівників відсутність захворювання”, — додали в ОДА.

Встановлено медичне спостереження за 1108 контактними особами.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.

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