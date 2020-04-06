Коронавірусом на Київщині інфіковані шестеро дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Київській області зафіксовано 91 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, серед хворих - шестеро дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Київської ОДА.
“За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 6 квітня 2020 року офіційно підтверджено 91 випадок захворювання на коронавірус. У т.ч. 6 дітей (3 — смт Козин; 1 — с. Лісники; 1 — с. Гатне; 1 — м. Бориспіль)”, — повідомили в ОДА.
З них:
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- в Обухівському р-ні (смт Козин — 19, с. Романків — 3, м. Українка — 3, м. Обухів — 5);
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- у Києво-Святошинському р-ні (3 — м. Вишневе, 3 — м. Боярка, 4 — с. Лісники, 3 — с. Гатне, 1 — с. Дмитрівка, 3 — с. Софіївська Борщагівка, 1 — с. Тарасівка, 2 — с. Крюковщина, 1 — с. Свято-Петрівське);
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- 7 — у м. Бориспіль;
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- 5 — у м. Буча;
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- 4 — у м. Біла Церква;
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- 4 — у м. Вишгород;
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- 3 — у м. Бровари;
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- 3 — у м. Ірпінь;
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- 2 — у Васильківському р-ні, с. Рославичі;
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- 2 — у Миронівському р-ні, с. Маслівка;
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- 1 — у Бориспільському р-ні, с. Гнідин;
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- 1 — у смт Ворзель;
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- 1 — у м. Гостомель;
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- 1 — у Білоцерківському р-ні, с. Фурси;
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- 1 — у Броварському р-ні, с. Зазим’є;
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- 1 — у Ставищенському р-ні, смт. Ставище;
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- 1 — у с. Коцюбинське;
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- 1 — у Макарівському р-ні, с. Мостище;
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- 1 — у м. Фастів.
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Як вказано, з них на стаціонарному лікуванні 32 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) 59. Одужало — 4 (1. жінка, 21 рік, м. Бровари; 2. чоловік, 51 рік, м. Біла Церква; 3. жінка, 34 роки, с. Дмитрівка; 4. жінка, 50 років, м. Обухів). Померло — 5 (нових випадків за добу не має).
За віком захворілих:
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- 0 — 10 років — 6,6%;
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- 11 — 20 років — 2,2%;
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- 21 — 30 років — 8,7%;
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- 31 — 40 років — 22%;
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- 41 — 50 років — 29,7 %;
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- 51 — 60 років — 20,9%;
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- 61 — 70 років — 4,4% ;
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- понад 70 років — 5,5%.
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Підозру на зараження мають 387 осіб. Найбільше у Києво-Святошинському (87) та в Обухівському (63) районах.
“Лабораторно обстежено 18 лікарів та 6 медсестер КПМ КОР „Київська обласна клінічна лікарня“, які мали контакт з лабораторно підтвердженим випадком коронавірусу. ПЛР-дослідження показало у всіх медпрацівників відсутність захворювання”, — додали в ОДА.
Встановлено медичне спостереження за 1108 контактними особами.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.