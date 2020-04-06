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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68267 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 80632 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Коронавирусом в Киевской области инфицированы шестеро детей

Коронавирусом в Киевской области инфицированы шестеро детей

Киев  •  УНН

 • 17488 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Киевской области зафиксировано 91 случай коронавирусной болезни COVID-19, среди больных - шестеро детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Киевской ОГА.

"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 6 апреля 2020 года официально подтверждено 91 случай заболевания коронавирусом. В т.ч. 6 детей (3 - пгт Козин, 1 - с. Лесники, 1 - с. Гатное, 1 - г. Борисполь)", - сообщили в ОГА.

Из них:

  • в Обуховском р-не (пгт Козин - 19 с. Романков - 3, г. Украинка - 3, г. Обухов - 5);
  • в Киево-Святошинском р-не (3 - г. Вишневое, 3 - г. Боярка, 4 - с. Лесники, 3 - с. Гатное, 1 - с. Дмитровка, 3 - с. Софиевская Борщаговка, 1 - с. Тарасовка, 2 - с. Крюковщина, 1 - с. Свято-Петровское);
  • 7 - в г. Борисполь;
  • 5 - в г. Буча;
  • 4 - в г. Белая Церковь,
  • 4 - в г. Вышгород;
  • 3 - в г. Бровары;
  • 3 - в г. Ирпень;
  • 2 - в Васильковском р-не, с. Рославичи;
  • 2 - в Мироновском р-не, с. Масловка;
  • 1 - в Бориспольском р-не, с. Гнедин;
  • 1 - в пгт Ворзель;
  • 1 - в г. Гостомель;
  • 1 - в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;
  • 1 - в г. Броварском р-не, с. Зазимье;
  • 1 - в Ставищенском р-не, с. Ставище;
  • 1 - в с. Коцюбинское;
  • 1 - в Макаровском р-не, с. Мостыще;
  • 1 - в г. Фастов.

Как указано, из них на стационарном лечении 32 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 59. Выздоровели - 4 (1. женщина, 21 год, г. Бровары; 2. мужчина, 51 год, г. Белая Церковь; 3. женщина, 34 года, с. Дмитровка; 4. женщина, 50 лет, г. Обухов). Умерло - 5 (новых случаев за сутки нет).

По возрасту заболевших:

  • 0 - 10 лет - 6,6%;
  • 11 - 20 лет - 2,2%;
  • 21 - 30 лет - 8,7%;
  • 31 - 40 лет - 22%;
  • 41 - 50 лет - 29,7%;
  • 51 - 60 лет - 20,9%;
  • 61 - 70 лет - 4,4%;
  • 70 лет - 5,5%.

Подозрение на заражение имеют 387 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (87) и в Обуховском (63) районах.

"Лабораторно обследовано 18 врачей и 6 медсестер КПМ КОР "Киевская областная клиническая больница", которые имели контакт с лабораторно подтвержденным случаем коронавируса. ПЦР-исследование показало у всех медработников отсутствие заболевания", - добавили в ОГА.

Установлено медицинское наблюдение за 1108 контактными лицами.

Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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