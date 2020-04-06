В Украине на COVID-19 заболело 95 детей - ЦОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Украине зафиксировали коронавирус у 95 детей, из них 61 ребенок находится на амбулаторном лечении. Об этом Центр общественного здоровья Украины сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Из 1319 подтвержденных случаев инфицирования, 95 - среди детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
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Напомним, что коронавирусом в Киевской области инфицированны шестеро детей.