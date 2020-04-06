В Ровенской области за сутки один новый случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на вечер 6 апреля, в Ровенской области подтвержден один новый случай заболевания COVID-19. Об этом в Facebook написал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
"По состоянию на вечер 6 апреля, в Ровенской области подтвержден 1 новый случай заболевания COVID-19. Мужчина из Ровно, контактировал с предварительно обнаруженными больными", - говорится в сообщении.
По его словам, на сегодня в Ровенской области 40 подтвержденных случаев COVID-19, 5 из них летальные. Трое уже выздоровели.
Как сообщалось, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.
Напомним, в Украине зафиксировали коронавирус у 95 детей , из них 61 ребенок находится на амбулаторном лечении.