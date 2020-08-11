На Рівненщині на COVID-19 захворіло вже понад 7 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Станом на вечір 10 серпня на Рівненщині зареєстровано 66 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це у своєму Фейсбук повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
Він додав, що вік хворих склав від 16 до 75 років.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 7018 випадків захворювання на коронавірусну хворобу”, — повідомив очільник ОДА.
Коваль повідомив, що в області зареєстровано 105 летальних випадків спричинених COVID-19. “На жаль, сьогодні помер 55-річний житель м.Рівне”, — написав він.
“Подолали хворобу 5352 мешканці області. Сьогодні одужало 66 жителів Сарненського, Здолбунівського, Рівненського, Костопільського, Володимирецького, Гощанського, Зарічненського районів, м.Рівне та м.Вараш. В роботі лабораторій області залишаються 573 зразки”, — резюмував очільник облдержадміністрації.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 81 957 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 922 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.