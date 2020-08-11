В Ровенской области на COVID-19 заболело уже более 7 тыс. человек

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75790 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100659 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124787 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106266 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126145 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100940 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101809 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103819 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101887 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Ровенской области на COVID-19 заболело уже более 7 тыс. человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. По состоянию на вечер 10 августа на Ровенщине зарегистрировано 66 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в своем Фейсбуке сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

Он добавил, что возраст больных составил от 16 до 75 лет.

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 7018 случаев заболевания коронавирусной болезни”, — сообщил глава ОГА.

Коваль сообщил, что в области зарегистрировано 105 летальных случаев вызванных COVID-19. “К сожалению, сегодня умер 55-летний житель Ровно”, — написал он.

“Преодолевшие болезнь 5352 жители области. Сегодня выписаны 66 жителей Сарненского, Здолбуновского, Ровенского, Костопольского, Владимирецкого, Гощанского, Заричненского районов, Ровно и м.Вараш. В работе лабораторий области остаются 573 образцы”, — резюмировал глава облгосадминистрации.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 81 957 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1922 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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