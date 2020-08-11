В Ровенской области на COVID-19 заболело уже более 7 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. По состоянию на вечер 10 августа на Ровенщине зарегистрировано 66 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в своем Фейсбуке сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
Он добавил, что возраст больных составил от 16 до 75 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 7018 случаев заболевания коронавирусной болезни”, — сообщил глава ОГА.
Коваль сообщил, что в области зарегистрировано 105 летальных случаев вызванных COVID-19. “К сожалению, сегодня умер 55-летний житель Ровно”, — написал он.
“Преодолевшие болезнь 5352 жители области. Сегодня выписаны 66 жителей Сарненского, Здолбуновского, Ровенского, Костопольского, Владимирецкого, Гощанского, Заричненского районов, Ровно и м.Вараш. В работе лабораторий области остаются 573 образцы”, — резюмировал глава облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 81 957 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1922 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.