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На Рівненщині сім нових випадків COVID-19

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Станом на вечір, 4 квітня, на Рівненщині підтверджено 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це у Facebook написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.

Зазначається, що інфіковані — це мешканці міста Рівного та Рівненського району.

“Наразі в області офіційно підтверджено 38 випадків захворювання на COVID-19, з яких, на жаль, уже 5 летальних”, — написав Коваль.

“У Сарненській центральній районній лікарні сьогодні помер 77-річний житель села Чудель, у якого п’ять днів тому діагностували COVID-19. Він перебував в реанімації у тяжкому стані і контактував, з раніше виявленими, хворими з села Тинне”, — додав він.

Він зазначив, що в області продовжують знезаражувати проїжджі частини доріг, тротуари, прибудинкові території та зупинки. “Дезінфекцію проводять у кожному районі Рівненщини. Також обробляють місця, які найчастіше відвідують люди: адмінбудівлі, зупинки, автовокзали, аптеки, банки та магазини”, — написав голова Рівненської ОДА.

Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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